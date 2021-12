Anvisa suspende atividades do navio Costa Diadema em Salvador

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira, 31, que suspendeu as atividades do navio de cruzeiro Costa Diadema, que estava atracado em Salvador (BA), em razão e um surto de Covid-19 entre os tripulantes e passageiros.

A medida foi tomada na última quinta-feira, 30 depois que a agência e os técnicos das secretarias de saúde do estado e da capital baiana concluíram a investigação epidemiológica, que apontou para a transmissão comunitária do vírus nível 4.

O Costa Diadema atracou no porto de Salvador na manhã de quinta com 68 casos positivos de Covid-19 (56 tripulantes e 12 passageiros) confirmados nas 24 horas anteriores. Ao todo, o navio transportava 3.836 pessoas.

Em comunicado, a Anvisa informou que “para proteger a saúde das pessoas presentes na embarcação, o navio seguirá sob restrições durante sua navegação até Santos (SP), onde os passageiros irão desembarcar” e que “de acordo com os relatórios da embarcação, dentre os passageiros que testaram positivo para Covid-19, a grande maioria é assintomática, com apenas alguns indivíduos sintomáticos leves.”

Todas as atividades não essenciais no navio foram interrompidas, e os protocolos de segurança deverão ser cumpridos até a chegada a Santos. Entre as medidas sanitárias necessárias, todos os viajantes deverão ser testados e monitorados pelos Centros de Informações Estratégicas em Saúde locais.

O navio segue ancorado na capital baiana onde são concluídos os desembarques das pessoas que testaram positivo e também dos hóspedes residentes na região. Devido ao surto, não serão autorizadas novas operações do navio até uma próxima definição da Anvisa.