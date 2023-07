Alagoas tem 22 mil desabrigados por conta das chuvas

As fortes chuvas que atingem o estado de Alagoas desde a última sexta-feira, 7, já obrigaram cerca de 22 mil pessoas a deixarem as suas casas. O Governo Federal já homologou decreto de situação de emergência para 29 cidades, outros dois ainda estão an fila.

São Miguel dos Campos e Marechal Deodoro foram as cidades mais atingidas, com 208 e 1038 famílias fora de casa, respectivamente. Além disso, pelos menos 15 municípios estão com problemas no abastecimento de água, devido ao aumento no nível dos rios ou por comprometimento da rede de energia elétrica. Um morador da cidade de Joaquim Gomes morreu em decorrência das chuvas.

O governador Paulo Dantas (MDB) afirmou que, com ajuda dos municípios e do Governo Federal, deve enviar os primeiros recursos aos moradores entre terça e quarta-feira. Ele ainda convidou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), para uma reunião para pensar em alternativas para diminuir os impactos das chuvas no futuro.

A diminuição no volume de chuva só deve começar a diminuir a partir de segunda-feira, 10.