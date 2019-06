Advogado é morto a tiros em posto de combustíveis em SP

O advogado Francisco Neto Rocha, de 57 anos, foi morto na noite desta quarta-feira, 19, em um posto de combustíveis na Avenida Washington Luis, região de Santo Amaro, Zona Sul da cidade de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrências, testemunhas informaram que um veículo prata se aproximou do estabelecimento e um homem desconhecido disparou contra a vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de troca de tiros. No local, o advogado foi atendido por uma unidade de resgate e levado para a Santa Casa de Santo Amaro, mas não resistiu. O crime foi registrado como homicídio simples no 11º Distrito Policial da capital paulista.

De acordo com a Polícia Civil, o carro usado na fuga, um Citroën Picasso prata, foi encontrado um pouco depois na Avenida Sargento Lourival Alves de Souza, a cerca de dois quilômetros do local do crime. O veículo estava parcialmente queimado e o autor dos disparos não foi identificado.

A polícia instaurou um inquérito para apurar os fatos. Os carros da vítima e do autor do crime foram apreendidos e foram solicitadas perícias ao local e nos automóveis, além de exames no Instituto de Criminalística (IC) e no Instituto Médico Legal (IML).