Acusados da morte de Marielle Franco têm histórico de suspeitas

Os dois homens presos nesta terça-feira, 12, acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), têm um histórico de suspeitas e envolvimento com atividades criminosas.

O sargento reformado Ronnie Lessa, apontado como o autor dos disparos que mataram a vereadora e seu motorista Anderson Gomes, foi aposentado da Polícia Militar por invalidez após ser alvo de um atentado a bomba que resultou na amputação de uma de suas pernas. O caso aconteceu em outubro de 2009 e estaria ligado a uma disputa pela segurança de Rogério Andrade, um chefe do jogo-do-bicho no Rio.

Já Élcio Vieira de Queiroz, acusado de ser o condutor do carro usado no crime contra a vereadora, foi expulso da corporação. Ele chegou a ser preso preventivamente em 2011 na Operação Guilhotina, da Polícia Federal, que apurou o envolvimento de policiais militares com traficantes de drogas e com grupos milicianos.

Na época, Queiroz era lotado no Batalhão de Olaria (16º BPM). Sete anos depois, em 2017, a Justiça do Rio de Janeiro negou um pedido de Élcio e de outros policiais para que decisão de expulsá-los da PM fosse revista.

Lessa e Queiroz foram presos na madrugada desta terça-feira, 12. A denúncia formulada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP-RJ classificou o crime como um “golpe ao Estado Democrático de Direito”. Eles foram denunciados pelos homicídios qualificados de Marielle e Anderson e tentativa de homicídio de Fernanda Chaves, assessora da vereadora que sobreviveu.

O MP-RJ considera que o crime foi planejado de forma “meticulosa” nos três meses que antecederam as execuções. Além dos mandados de prisão, a chamada Operação Lume cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dos dois acusados, para apreender documentos, telefones celulares, computadores, armas e acessórios. Ronnie Lessa é policial militar reformado e Elcio foi policial militar, tendo sido expulso da corporação.

Na denúncia apresentada à Justiça, o MP também pediu a suspensão da remuneração e do porte de arma de fogo de Lessa, a indenização por danos morais aos familiares das vítimas e a fixação de pensão em favor do filho menor de Anderson até completar 24 anos de idade.

As prisões ocorreram por volta das 4h e os policiais também cumprem 32 mandados de busca e apreensão. A ação foi batizada de Operação Lume, em referência a uma praça no centro do Rio de Janeiro, conhecida como Buraco do Lume, onde Marielle desenvolvia um projeto chamado Lume Feminista.