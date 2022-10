A metralhadora giratória de Eduardo Paes na trincheira pró-Lula

Atualizado em 11 out 2022, 20h41 - Publicado em 11 out 2022, 20h40

Em palanque de apoio a Lula, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD) falou de águas passadas para criticar o presidente Bolsonaro. “A única vez que fui a Brasília, nesse meu mandato, fui pedir orçamento para os projetos da cidade voltei com uma sacola de plástico, uma agenda e uma caneta”, disparou Paes, prefeito do Rio de Janeiro, em ato que contou com a presença de Lula (PT) na Baixada Fluminense. Paes disse ainda que, quando o presidente era Lula, “não faltaram recursos e esforços para melhorar a nossa cidade”.

Ainda em tom de exaltação do candidato à presidência pelo PT, o prefeito lembrou da “fidelidade” de Lula e do partido, quando disputou o cargo de governador do Rio de Janeiro, em 2018. “Durante a campanha para o governo do Rio, contra aquele ex-juiz ‘171’, o PT foi um dos únicos a me apoiar”, disse, criticando Wilson Witzel, que ganhou a disputa ao cargo de governador e sofreu impeachment um ano e meio depois.