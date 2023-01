A interpretação de José Dirceu sobre os atos golpistas

Ex-ministro da Casa Civil de Lula em seu primeiro mandato, condenado pela Operação Lava-Jato e solto no ano passado por decisão do Supremo Tribunal Federal, José Dirceu deu, em um programa em um canal do YouTube, sua visão sobre os atos golpistas do último domingo, 8, em Brasília. Para ele, foi uma “tentativa de golpe de Estado”.

“É evidente que há setores ou mesmo comandos das Forças Armadas por trás disso. É muito mais grave do que parece. Não é arruaça, não são vândalos. É uma tentativa de golpe de Estado, que pode ter sido um ensaio geral”, disse Dirceu, em vídeo, que o ocorrido em Brasília “foi um péssimo sinal de que haverá uma longa luta nesses próximos quatro anos. Eles vão por todos os meios inviabilizar”.

O petista, que atuou nos bastidores da campanha ao terceiro mandato do presidente Lula, disse ainda que é momento de “definir o papel das Forças Armadas”, que estão, segundo ele, “sob suspeição” de participação “nessa tentativa de golpe”. Dirceu defendeu que os militares “voltem aos quartéis, cumpram apenas as funções da área de defesa e saiam dos cargos comissionados no governo”. Sustentou ainda que “o Brasil formou uma casta, que tem clubes, escolas e justiça próprias”.

Assista à íntegra do vídeo: