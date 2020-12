A guerra da liquidação da Ceitec, a “estatal do chip de boi”

Tão logo se tornou ministro da Economia, Paulo Guedes deu uma missão para a sua equipe: privatizar ou liquidar todas as estatais deficitárias. Somente nos últimos cinco anos, conforme mostrou VEJA, as empresas públicas que operam no vermelho drenaram mais de 71 bilhões de reais dos cofres públicos. O plano, porém, não evoluiu. Dentre os obstáculos, estão o Congresso, alguns setores do governo, a frágil convicção liberal do presidente Jair Bolsonaro e o corporativismo. Um exemplo disso é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), fabricante de semicondutores e chips para rastreamento como os utilizados em bois.

Criada em 2008, durante o governo Lula, a Ceitec está sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e possui 184 funcionários com um salário médio de 8.889 reais. Desde quando abriu as suas portas, a empresa consumiu cerca de 900 milhões de reais dos cofres públicos. Deficitária, acumulou um prejuízo de 124,3 milhões de reais nos últimos cinco anos. Diante desse histórico negativo, a equipe econômica decidiu colocar a empresa à venda. No início, a ideia encontrou resistência no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

O problema é que o Ministério da Economia sondou o interesse do mercado em adquirir a Ceitec, mas não encontrou nenhum candidato disposto a comprar a estatal. Com isso, a equipe de Paulo Guedes decidiu extinguir a empresa. “Quando uma empresa privada tem prejuízo, ela acaba e morre. Mas quando uma empresa pública tem prejuízo, ela ganha mais dinheiro”, diz Diogo Mac Cord, secretário especial de Desestatização. Não será fácil inverter essa contradição.

A Associação dos Colaboradores da Ceitec (ACCEITEC) passou a procurar políticos e formadores de opinião para defender a continuidade da existência da estatal. Lançando a campanha “#AlemDoChipDoBoi”, esse grupo conquistou o apoio do ex-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT-CE), da ex-candidata à prefeitura de Porto Alegre Manuela D’Ávila (PCdoB-RS), do senador Paulo Paim (PT-RS), entre outros.

“Fomos rotulados como empresa do chip do boi, mas menos de 1% do nosso faturamento vem desse segmento”, diz Julio Leão, porta-voz da ACCEITEC, que tem fornecido ao Tribunal de Contas da União (TCU) dados que questionam o processo de liquidação da companhia. “Os benefícios que a empresa tem trazido para o país já justificam o investimento do governo”, afirma ele.

Caso o presidente Bolsonaro assine um decreto de liquidação da Ceitec, a associação de funcionários da estatal deverá ajuizar uma ação na Justiça. Essa batalha é um prenúncio dos obstáculos que a equipe econômica enfrentará para tirar do papel o plano das privatizações, que prevê a venda de gigantes, como a Eletrobras e os Correios.