A conta de Bolsonaro para vencer Lula na eleição

Atualizado em 25 out 2022, 07h26 - Publicado em 25 out 2022, 06h01

Na luta para tentar virar o placar das urnas do primeiro turno contra Lula, Jair Bolsonaro pediu aos governadores Romeu Zema, de Minas, Rodrigo Garcia, de São Paulo, e Cláudio Castro, do Rio, que consigam tirar do petista em seus currais eleitorais pelo menos 1 milhão de votos cada um.

A conta neutralizaria a vantagem de 6 milhões de votos do petista no primeiro turno. O restante dos votos, acreditam os bolsonaristas, virá da campanha de segundo turno, fortemente ancorada no antipetismo surgido do passado de corrupção de Lula e seus aliados.

A missão, como se vê, é inglória para os governadores aliados, mas os bolsonaristas estão confiantes.