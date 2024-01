8 de Janeiro: Congresso sedia ato que marca um ano dos ataques

O Congresso Nacional sedia nesta segunda-feira, 8, a partir das 15h, uma cerimônia para marcar um ano dos ataques golpistas no qual extremistas invadiram e quebraram os prédios dos Três Poderes da República, em Brasília. Intitulado ‘Democracia Inabalada’, o ato terá a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, alegou problemas de saúde na família e desmarcou.

São esperados cerca de 500 convidados. Dentre eles, a ex-ministra do STF que presidia a corte na época dos ataques, Rosa Weber, o vice-presidente Geraldo Alckmin, presidentes dos tribunais superiores, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, governadores, ministros de estado, secretários executivos dos ministérios, presidentes de estatais e representantes das organizações da sociedade civil como Aline Sousa. Integrante do Movimento Catadores do Distrito Federal, ela entregou a faixa presidencial a Lula durante sua posse em 2023.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, abrirá os discursos no Salão Negro do Congresso como representante das mulheres. Na sequência, falam os ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. Os últimos dois serão os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da República, Lula. O objetivo do evento é reafirmar a importância e a força da democracia brasileira e restituir ao patrimônio público, de maneira simbólica, alguns itens depredados durante a invasão.

Esquema de segurança

O ministro da Justiça em exercício, Ricardo Cappelli, assinou, ao lado da governadora em exercício do DF, Celina Leão, o plano de segurança pública para os eventos que ocorrerão em Brasília nesta segunda A Esplanada dos Ministérios terá um fechamento parcial no dia e o efetivo policial deve ser de cerca de 2.000 policiais. Segundo Cappelli, até a última quinta-feira, 4 ‘não havia nenhuma informação que gere um alerta ou uma preocupação maior’ sobre possíveis manifestações antidemocráticas, mas que isso estava sendo ‘monitorado dia a dia’.

(Com informações da Agência Senado)

