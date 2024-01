Presidente da Câmara, Arthur Lira não estará presente no ato do 8 de janeiro que será realizado nesta segunda-feira, 8, em Brasília. O político alega problemas de saúde na família como motivo de sua ausência e já avisou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por telefone na noite deste domingo, 7. O presidente compreendeu.

A falta de Lira ao ato é uma ausência marcante em um evento em que várias figuras importantes estarão presentes. A desistência da participação do presidente da Câmara revela um certo distanciamento entre os poderes Executivo e Legislativo neste momento em que o país segue dividido politicamente, além de uma independência de Lira em relação ao governo federal.

Convocado por Lula, o ato do 8 de Janeiro deveria ser uma manifestação do Estado, para ressaltar a democracia como resposta aos crimes praticados na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de pessoas invadiram e vandalizaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal em manifestação contra a eleição de Lula na disputa com Jair Bolsonaro (PL). Entretanto, como a forma adotada pelo governo em relação ao evento acabou transformando-o em uma questão política, afastando personalidades que, talvez, não têm desejem se comprometer com essa “aliança” aos olhos do público — como provavelmente o próprio Arthur Lira.

O ato do 8 de Janeiro, chamado Democracia Inabalada, contará com a presença de cerca de 500 convidados, incluindo ministros do governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), parlamentares e governadores, entre outras autoridades. O evento também contará com uma exposição sobre os ataques.