Filme ‘Um Inverno em Nova York’ é um belo drama de histórias cruzadas

Uma jovem mãe, com os dois filhos pequenos, em fuga de um marido violento; um rapaz que fracassa em tudo que faz; uma enfermeira que não suporta mais lidar com tanta infelicidade; um homem que acaba de ser libertado, depois de anos preso injustamente. Esses e outros personagens aos poucos vão convergindo no drama ao mesmo tempo intenso e luminoso da diretora dinamarquesa Lone Scherfig, de Educação (2009). O elenco também é primoroso: de Zoe Kazan, Andrea Riseborough e Tahar Rahim nos papéis maiores a participações como a de Bill Nighy, não se ouve uma nota fora de lugar. Disponível no NOW e outras plataformas.