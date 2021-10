Transtornado, Alec Baldwin aparece chorando após depor sobre morte em set

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jornal Santa Fe New Mexican publicou em seu site fotos em que o ator e produtor Alec Baldwin aparece desolado, logo depois de prestar depoimento aos policiais de Santa Fé, no estado de Novo México, nos Estados Unidos. Numa das imagens, ele aparece falando ao telefone e segundo a publicação, estava “perturbado e em lágrimas”.

Apesar de até o momento não ter sido feito nenhum pedido de prisão ou acusação contra o ator, ele foi interrogado por policiais que apuram as circunstâncias da morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos. Ela foi baleada por Baldwin no set do filme Rust, num acidente durante as gravações que também deixou o diretor Joel Souza, 48, ferido.

Rust é um filme de faroeste que tem Baldwin como coprodutor e um dos protagonistas. Ele interpreta Harland Rust, um fora da lei que foge com o neto, acusado de assassinato. Segundo o porta-voz da polícia de Santa Fé, Juan Ríos, Baldwin se apresentou voluntariamente para prestar depoimento. “Estamos investigando da mesma maneira como faríamos em qualquer outro caso parecido”, afirmou.

