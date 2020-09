“Não vou me aguentar na televisão”, diz Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann, 41 anos, fala da sensação de ser vista em reprises de quatro novelas na Globo e no Viva — e da rotina de isolamento com a família em sua residência na Flórida:

Na quarentena, vai sobrar tempo para se rever em Fina Estampa, Mulheres Apaixonadas, Laços de Família e Malhação? Estou trabalhando loucamente. Vim para os Estados Unidos e comecei a fazer faxina, cozinhar para os garotos. E passei a fazer máscaras, porque as nossas acabaram. Achava que meu papel na pandemia seria esse. Até que vieram as novelas. Não vou me aguentar na televisão daqui a pouco.

Está fazendo máscaras? Sim, com pedaços de lençol e cadarços de tênis. Fiz a mão desenhos e frases com canetinha.

Sabemos que há atrizes que não raspariam o cabelo por uma personagem. Se Laços de Família fosse gravada hoje, rasparia o seu de novo? Faria tudo igual. Meu corpo está muito ligado ao trabalho de atriz. Nunca a vaidade influenciou no que eu iria fazer. Era parte do papel, e ponto.

Publicado em VEJA de 9 de setembro de 2020, edição nº 2703