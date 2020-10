Marisa Orth volta ao humor na Globo

Atualizado em 8 out 2020, 20h56 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

Por Eduardo F. Filho - Atualizado em 8 out 2020, 20h56 - Publicado em 9 out 2020, 06h00

Quando Marisa Orth, 56 anos, vai à feira, ela ganha pastéis e descontos nas frutas. “De fome, eu não morro”, brinca. A atriz caiu nas graças dos feirantes em 2016, quando interpretou Francesca, dona de uma barraca em Haja Coração, novela das 7 que será reprisada a partir do dia 12. “Foi a primeira vez que a Globo me viu como atriz dramática, não apenas comediante”, diz. A mudança de status foi breve: a eterna Magda de Sai de Baixo está agora no Zorra, bastião do besteirol na TV. “Meu filho ficou animado quando soube que eu iria contracenar com o Victor Lamoglia, que é um sucesso na internet. Mas, poxa, ele é quem vai contracenar comigo, não é?”, diverte-se ela.

Publicado em VEJA de 14 de outubro de 2020, edição nº 2708