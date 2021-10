Maitê Proença e a relação com Calcanhotto: ‘Assim que puder, será falado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Maitê Proença voltou a falar – mais uma vez preservando sua intimidade, como havia feito em nota publicada em VEJA – sobre seu relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto. Em entrevista ao canal Rap 77, no Youtube, a atriz disse não ter nenhum tipo de preconceito. “Às vezes é bom abrir uma frente nova. Não sei se as pessoas incentivam. Porque talvez elas não saibam como é a relação”.

Maitê também reafirmou que não se sente à vontade para expor publicamente sua vida amorosa. “Eu acho que não é hora de falar porque não é hora de falar (…) Quando as coisas ficarem claras, assim que a gente puder falar, será falado. Não tem porque não. Por enquanto, acho que não está na hora”, disse.

Ela lembrou que já se pronunciou antes – ainda que de forma sutil – sobre o assunto. “Eu fiz um poema. Está escrito lá no poema. Aí as pessoas podem ir ver. Vão lá olhar o poema e, quem sabe, responde alguma pergunta. Sei lá, né?”. Veja abaixo o vídeo, postado no dia 12 de setembro, em seu Instagram, no qual ela lê a poesia. “Tem a ver com as circunstâncias”, anuncia Maitê.