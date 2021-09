Maitê Proença e Adriana Calcanhotto: novos encontros pela vida

Com a vida social voltando aos poucos, novos pares vão se formando. Nesse roteiro se encaixam duas famosas: a atriz Maitê Proença, 63 anos, e a cantora Adriana Calcanhotto, 55, vêm circulando juntas em jantares, reuniões, rodas de violão e pequenos encontros nas casas dos muitos amigos que já tinham em comum, numa relação de admiração mútua que vai além da amizade pura e simples — e isso não é segredo para quem convive com as duas. “Elas formam um casal e parecem bem felizes”, resume uma pessoa próxima. Discreta, Maitê desconversa quando perguntada sobre seu relacionamento com a cantora, iniciado há poucos meses. “Não sou muito de abrir a minha intimidade, prefiro preservar alguns assuntos”, disse a VEJA.

Publicado em VEJA de 15 de setembro de 2021, edição nº 2755