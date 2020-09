Camila Queiroz se prepara para reviver personagem de ‘Verdades Secretas’

Assim como quase todo o planeta, a atriz Camila Queiroz torce ansiosamente pela chegada de uma vacina contra a Covid-19. Mas sua ansiedade tem razões profissionais: ela vai reviver Angel, modelo que se prostituía na novela Verdades Secretas (2015), de Walcyr Carrasco — que ganhará continuação em breve. “Precisamos da vacina, pois é um trabalho que necessita de contato físico, corpo no corpo”, diz. Até a sexta 4, Camila ainda pode ser vista como a doce Mafalda na reprise de Êta Mundo Bom!. Num caso em que a realidade imitou a ficção, a atriz completou na semana passada dois anos de casamento com Klebber Toledo, seu par na trama. Os dois romperam o isolamento para um momento romântico no Copacabana Palace. “Queria uma experiência diferente, mas segura. Não tocamos em nada, e eu passava álcool em gel em intervalos de quinze minutos.”

Publicado em VEJA de 9 de setembro de 2020, edição nº 2703