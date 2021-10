Alec Baldwin: irmã de Brandon Lee se manifesta sobre morte no set

Shanon Lee, irmã de Brandon Lee, usou o twitter oficial do ator para lamentar a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42 anos, no set do filme de faroeste ‘Rust’ – ela foi atingida acidentalmente por um tiro disparado por Alec Baldwin, que também feriu o diretor Joel Souza.

“Nossos corações estão com as famílias de Halyna e Joel, e com todos os envolvidos no incidente de Rust. Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagens. Ponto final”, escreveu. Brandon morreu em um acidente semelhante enquanto filmava O Corvo, em março de 1993.

Ele tinha 28 anos de idade e foi atingido por uma bala de verdade presa no tambor da arma cenográfica usada pelo ator Michael Massee contra o seu personagem. A polícia de Santa Fé, onde aconteceu o acidente que matou Halyna nesta quinta (21), está investigando as circunstâncias de sua morte. “A grande questão é como e que tipo de munição foi disparado”, anunciaram detetives ligados ao caso.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔

— Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021