A curiosa estratégia de divulgação do novo disco de Marisa Monte

Planejada criteriosamente, como tudo em sua carreira, a estratégia de divulgação de Portas, o novo disco de Marisa Monte após um hiato de dez anos, incluiu uma ação curiosa no Instagram: todas as fotos de sua página oficial foram apagadas e substituídas por um vídeo promocional e imagens da cantora resplandecente sobre a relva, com informações da primeira faixa do álbum — Calma (esse é o nome da música), uma parceria sua com Chico Brown, 24 anos. Chico vem a ser neto de Chico Buarque e Marieta Severo e filho do músico Carlinhos Brown, companheiro de Marisa no Tribalistas. Ela está impressionada com o talento do rapaz. “Ele é um assombro”, disse a VEJA. “Alguém que vi nascer e vivi para ver se tornar meu parceiro.” O álbum chega ao streaming no próximo dia 1º, aniversário de 54 anos da cantora.

Publicado em VEJA de 16 de junho de 2021, edição nº 2742