Omar Sy sobre ‘Lupin’: ‘Paris é o grande trunfo da série’

Se na primeira parte de Lupin, série francesa sucesso de audiência da Netflix, o foco foi a vingança de Assane Diop (interpretado por Omar Sy) pelas injustiças praticadas contra seu pai, na segunda parte, que chega à plataforma na sexta, 11, a relação do ilustre ladrão com o filho, Raul, e a ex Claire ganha destaque. “Há muita coisa que ainda não foi dita entre Assane e Claire (Ludivine Sagnier)”, contou Omar Sy em entrevista coletiva realizada via Zoom da qual VEJA participou.

Dividida em duas partes de cinco episódios cada, a série Lupin é inspirada no personagem Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc no início do século XX. No enredo da série, Assane é aficionado por Lupin e usa seus métodos para se vingar do magnata Hubert Pellegrini (Hervé Pierre). O ricaço acusou injustamente de roubo o pai de Assane, que foi preso e se suicidou na cadeia. Ironicamente, Assane se transformou em um dos maiores ladrões da França, mas esconde sua vida dupla até da própria família.

Histórias de vingança são comuns e fazem muito sucesso entre os espectadores. Mas, para o ator Omar Sy, o grande diferencial de Lupin é a ambientação em Paris, exibindo sem moderação seus pontos turísticos mais deslumbrantes — e por onde o personagem Assane transita com a maior facilidade. “Paris é o grande trunfo da série”, diz ele. Nesta segunda temporada, por exemplo, ele passeia pelo Museu D’Orsay, caminha pelos cemitérios da cidade, e dá voltas e mais voltas pela cidade a bordo de uma lambreta antiga.

“Arsène Lupin é um personagem que diz muita coisa sobre o que é ser francês”, disse Sy. “É uma boa maneira de aprender sobre a França. Além de ser muito divertido. O Ladrão de Casaca faz parte da nossa cultura e a ideia da série de passar o amor pelo livro de pai para filho é ótima. É o nosso legado”, completou.

Nesta segunda parte, os espectadores vão descobrir o que aconteceu com Raul, desaparecido no fim da primeira leva de episódios, e conhecer os detalhes sobre os truques e disfarces de Assane. As histórias de personagens como os policiais Sofia Belkacen (Shirine Boutella) e Youssef Guedira (Soufiane Guerrab) e o melhor amigo de Assane, Benjamin Ferel (Benjamin Ferel), também são expandidas.

Sem revelar spoilers, o ator disse que se fosse escolher uma palavra para resumir a segunda parte da série, seria “ponte”. “É algo realmente lindo que conecta todos os personagens. Se eu falar mais, eu estrago as surpresas”.