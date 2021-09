O fim de ‘La Casa de Papel’ e mais 4 estreias para ver em setembro

La Casa de Papel

Onde: Netflix

Sucesso espanhol da Netflix, a quinta e última temporada de La Casa de Papel será dividida em duas partes. A primeira delas chega ao streaming nesta sexta-feira, 3. Na trama, o cerco está se fechando ao redor dos protagonistas, que nunca estiveram tão perto de serem capturados.

Sex Education

Onde: Netflix

Sucesso entre os jovens pela linguagem leve e divertida, Sex Education estreia a sua terceira temporada no dia 17. Na nova fase da história, Otis (Asa Butterfield) segue em sua jornada de explorar a sexualidade, Adam (Connor Swindells) e Eric (Ncuti Gatwa) finalmente devem se desenvolver como um casal e Maeve (Emma Mackey) terá que assumir a responsabilidade pela irmã, depois de uma recaída da mãe com as drogas. O Colégio Moordale também receberá uma nova diretora, que quer colocar a instituição “de volta nos trilhos”.

A Menina que Matou os Pais/O Menino que Matou Meus Pais

Onde: Amazon Prime Video

Continua após a publicidade

A dupla de filmes chega ao streaming no dia 24 e conta a mesma história: o assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen pela filha, Suzane, e o namorado, Daniel Cravinhos, em 2002. Apesar de assumirem a autoria do crime, Suzane e o namorado contam versões diferentes da história, e cada uma delas foi retratada em um longa próprio. Carla Diaz interpreta Suzane Von Richthofen e Leonardo Bittencourt dá vida a Daniel Cravinhos.

Fundação

Onde: Apple TV+

Baseada na obra do mestre da ficção científica Isaac Asimov, a série chega à plataforma da Apple no dia 24 de setembro. Na história, tida como uma das mais importantes do gênero, a humanidade se estabeleceu no espaço como um grande império galáctico, até que um estudioso inventa uma forma de prever ações futuras e descobre que o sistema está fadado a um colapso mil anos à frente, levando consigo toda a forma de conhecimento. Para evitar que a humanidade mergulhe em um período de trevas, um grupo de exilados embarca em uma jornada perigosa para registrar toda história e saber da vida humana em uma Enciclopédia Galática.

Esquadrão Suicida

Onde: HBO Max

Bem recebido pela crítica e aguardado pelo público, o novo Esquadrão Suicida chega ao HBO Max no dia 10 de setembro, e não é exatamente uma continuação do primeiro. No enredo, um grupo de supervilões é recrutado para realizar tarefas impossíveis em troca de uma redução de pena. O problema é que as missões são, como diz o título, suicidas. A DC não descarta completamente o primeiro filme, mas também não se preocupa em fazer conexões com esta nova história.