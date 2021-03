Globo volta a paralisar gravações de novelas com agravamento da pandemia

A segunda onda da pandemia levou a rede Globo a interromper, novamente, as gravações de suas obras de dramaturgia. Segundo comunicado da emissora, a decisão está alinhada com as medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades. Sendo assim, os sets de filmagem serão fechados nesta terça-feira, 23, e a previsão para retorno é o dia 4 de abril, prazo decretado pelas prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo com o adiantamento de feriados.

Essa é a segunda vez que as novelas inéditas ficam paralisadas. Em março de 2020, as gravações dos folhetins ficaram suspensas por cinco meses, retornando em agosto de modo reduzido, seguindo novos protocolos de segurança. O resultado começou a ser apresentado este mês, com o retorno de Amor de Mãe e de Salve-se Quem Puder.

Ainda de acordo com o comunicado, as novas medidas não vão impactar na programação da TV Globo.