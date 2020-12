Cinco shows no streaming para fugir da reprise do ‘Show da Virada’

A pandemia do coronavírus ceifou um último evento cultural esse ano. Literalmente o último: o tradicional Show da Virada da Rede Globo. Seguindo à risca as recomendações de distanciamento social, a emissora adotou outro formato para não passar o Réveillon em branco e reunirá um compilado de reprises de anos anteriores, com Ivete Sangalo, Iza, Wesley Safadão, entre outros que já se apresentaram na festa. Para quem quiser começar o ano novo assistindo a outros shows, VEJA selecionou cinco ótimos espetáculos, presentes na Netflix e no Amazon Prime Video, para abrir 2021 muitíssimo bem acompanhado. De Beyoncé a Ira! com Ultraje a Rigor, confira lista abaixo:

Springsteen on Broadway (2018), na Netflix

Boa música e pitadas de comédia embalam Springsteen on Broadway, concerto do artista Bruce Springsteen nos teatros mais famosos de Nova York, em 2017. O show, agora na Netflix, conta da vida do artista americano a partir de suas mais icônicas canções – como The Promised Land, pareada com a história de como atravessou os Estados Unidos em três dias para uma apresentação de Ano Novo em São Francisco, em 1969. Tem jeito melhor de começar 2021?

Homecoming (2019), na Netflix

Como já é sabido, nada assinado por Beyoncé é simples – e Homecoming vem para comprovar a tese. Lançado de surpresa, o documentário na Netflix dirigido pela estrela americana traduz a energia de sua performance no festival de Coachella não só para o público ao vivo, mas para quem a assiste do sofá de casa (possivelmente saudoso de uma aglomeração). Para além de entregar uma das melhores performances de sua carreira, Beyoncé oferece uma fresta sobre quem ela é, de fato, em carne e osso, e sobre o trabalho de quase um ano por trás de cada detalhe da apresentação.

Rita Lee – Ovelha Negra, no Prime Video

A dona da frase “ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera”, um dos memes revividos e mais compartilhados em 2020, com certeza tem uma ou duas histórias doidinhas na manga. No documentário Ovelha Negra, Rita Lee conta algumas delas, que passeiam desde um incêndio provocado no teatro da escola a de como virou amiga e aprendiz de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Conhecer mais da Rainha do Rock nacional é um dos atributos do documentário presente no Amazon Prime Video – que, fazendo jus à alcunha da artista, é um deleite musical à parte.

Ira! e Ultraje a Rigor no Rock in Rio de 2001, no Prime Video

Duas das maiores bandas de rock oitentista brasileiro tocam lado a lado no Rock in Rio de 2001, rodeadas por um mar de gente inimaginável em tempos de Covid-19. Entre clássicos nacionais, como Envelheço na Cidade e Ciúme, e internacionais, como Should I Stay Or Should I Go, Ira! e Ultraje a Rigor entregaram uma noitada que, quase duas décadas depois, ainda é tão palpitante como no dia em que foi gravada.

Barbra, Sua Música, Suas Memórias, Sua Magia (2017), na Netflix

Como o próprio título sugere, Barbra, Sua Música, Suas Memórias, Sua Magia carrega um tom intimista, até meio nostálgico, para retratar a formidável artista que é Barbra Streisand. Gravado em dezembro de 2016, o longa é quase um show, com poucas (e boas) interrupções que permitem conhecer a personalidade divertida da diva americana. Seja comendo carne de caranguejo com as mãos, seja contando anedotas em seu piano, a cantora é uma ótima companhia para virar a página de 2020 e começar o próximo ano com o pé direito.