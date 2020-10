Gado causa aglomeração ao se voluntariar como boi bombeiro no Pantanal

Atualizado em 15 out 2020, 20h39 - Publicado em 16 out 2020, 06h00

A teoria do “boi bombeiro”, lançada pela ministra Tereza Cristina, foi defendida mais uma vez pelo ministro Ricardo Salles. Ainda tentando se vingar da natureza depois de apanhar de uma árvore quando era criança, Salles quer asfaltar o Pantanal até 2022 e transformá-lo no estacionamento de uma loja da Havan.

Ainda assim, muitos apoiadores do presidente se aglomeraram no bioma ameaçado para ajudar no combate às chamas. Eles se ajoelharam para uma oração inicial e não resistiram: almoçaram o capim ali mesmo. O gado que se aglomerou não usava máscara, mas citou uma portaria da prefeitura local alegando que é permitido tirá-la para comer. Orgulhoso, Bolsonaro disse que vai tirar o boi bombeiro da reforma da Previdência.

Publicado em VEJA de 21 de outubro de 2020, edição nº 2709