Sobe Covaxin, cai Salles

Caiu Ricardo Salles.

A queda do ministro do combate ao meio ambiente, investigado por contrabando, e que chega com dois anos de atraso, funciona como cortina de fumaça para tirar um pouco o foco do caso Covaxin, de longe a maior crise do governo até agora, com potencial até para derrubar o presidente da República.

Tudo o que acontece de positivo no governo Bolsonaro é decorrência de algo negativo, só que em um grau maior.