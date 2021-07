Vitorioso em 2018, Bolsonaro perderia para Lula em São Bernardo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas em São Bernardo do Campo, antigo reduto petista em São Paulo, mostra que o ex-presidente Lula lidera a corrida eleitoral ao Palácio do Planalto.

Em 2018, Jair Bolsonaro fez 46% dos votos no primeiro turno da disputa contra 23% do petista Fernando Haddad.

O desgaste provocado pelo negacionismo na pandemia e pela gestão caótica em diferentes setores tiraram essa vantagem de Bolsonaro.

Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, Lula lidera a disputa com 32,6% dos votos contra 26,1% de Bolsonaro. Em terceiro aparecem empatados João Doria e Ciro Gomes com 8,8%.