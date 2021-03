Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As revelações sobre a vida criminosa do padre goiano Robson Oliveira geraram constrangimento no STJ.

Dissimulado, ele queria se aproximar de ministros da Corte e chegou até a celebrar a missa de Natal do tribunal.