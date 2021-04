Vice do Amazonas entra na mira da PGR como possível colaborador

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A situação do governador do Amazonas, Wilson Lima, é, nas palavras de um ministro do STJ, de “difícil escapatória”. Lima foi denunciado pela PGR por desvios na pandemia.

Talvez por essa constatação no STJ, o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto, entrou na mira da PGR como potencial colaborador nas investigações contra Lima.

Sobre o assunto, nesta quinta, o governador do Amazonas mandou nota ao Radar: “O governador reitera que sua determinação aos gestores estaduais foi e tem sido no sentido de garantir o atendimento à população, respeitando todos processos legais. Cabe destacar, também, que a denúncia apresentada à Justiça não aponta nenhum benefício ou vantagem oferecida, solicitada ou recebida pelo governador. O governador Wilson Lima espera que o devido processo legal, além de demonstrar a lisura de seus atos, também possa sanar qualquer dúvida em relação às acusações feitas – já que em 186 páginas da denúncia, não foi apontado um único benefício que ele tenha recebido em função dos fatos relatados”.