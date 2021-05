TSE lança vídeo para desmontar fala de Bolsonaro contra a urna eletrônica

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nesta quinta, o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, vai conduzir uma sessão que funcionará como uma espécie de resposta ao presidente Jair Bolsonaro e sua insistente campanha para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro.

Barroso vai destacar numa sessão da Corte os 25 anos da urna eletrônica e lançará uma campanha para mostrar ao país como funciona o sistema eleitoral, em resposta ao movimento de Bolsonaro para desinformar a população. Nesta quarta, o presidente voltou a atacar a credibilidade da urna e a defender o voto impresso.

“Tenho certeza que nas urnas de 2022, com o voto auditável aprovado por vocês, tendo à frente a Bia Kicis, não teremos mais dúvida. Não pairará qualquer sombra de dúvida na cabeça de qualquer cidadão brasileiro se o processo foi conduzido com lisura ou não, porque será dessa maneira”, disse Bolsonaro.

Desde o início do ano o TSE trabalha na produção de um vídeo para explicar o passo a passo do processo eleitoral, desde o desenvolvimento dos programas até a divulgação do resultado, mostrando sua transparência e auditabilidade. O vídeo será divulgado nesta quinta.