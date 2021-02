‘Três anos depois’, ironiza Villas Bôas sobre críticas de Fachin

Ex-comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas ironizou nesta terça as críticas que recebeu do ministro Edson Fachin, do STF. “Três anos depois”, escreveu o ex-militar, referindo-se ao comunicado de Fachin, que chamou de “intolerável e inaceitável qualquer forma ou modo de pressão injurídica sobre o poder Judiciário”.

O alerta de Fachin fazia referência aos tuítes do então comandante do Exército no episódio do julgamento de um habeas corpus de Lula em 2016, o agora ex-chefe militar.