STJ terá mais uma ação bombástica contra corrupção no Rio – Entenda

O clima no STJ nesta semana começou tenso diante da expectativa de que a Corte volte a ocupar os holofotes do noticiário por mais uma decisão bombástica de um dos ministros do colegiado contra figuras importantes do Rio de Janeiro.

Dessa vez, porém, a bronca vai pegar para oito ou nove figurões do Judiciário fluminense, explicou ao Radar uma fonte do tribunal.

Os próximos dias prometem fortes emoções no Rio.