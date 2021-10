STJ resgata condenação de ex-governador do DF por jogo da Seleção

Atualizado em 21 out 2021, 11h54 - Publicado em 21 out 2021, 12h10

A ministra Regina Helena Costa, do STJ, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para restabelecer a sentença que condenou por improbidade administrativa o ex-governador do DF José Roberto Arruda.

A condenação se deve a irregularidades na contratação da empresa responsável por organizar um jogo amistoso de futebol entre as seleções do Brasil e de Portugal, em 2008, na reinauguração do Estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama (DF).

Além de Arruda, a relatora restabeleceu a condenação por improbidade do então secretário de Esporte e Lazer do DF, Agnaldo Silva de Oliveira. “De acordo com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do DF, houve dispensa indevida de licitação no valor de 9 milhões de reais, em violação ao artigo 11 da Lei 8.492/1992 (ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública)”, diz o STJ.

Em primeiro grau, Arruda foi condenado à suspensão dos direitos políticos por quatro anos; ao pagamento de multa civil equivalente a 50 vezes o valor da remuneração mensal que recebia na época dos fatos; à perda do cargo eventualmente exercido no momento do trânsito em julgado da condenação, e à proibição de contratar com o poder público durante três anos.