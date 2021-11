STF retoma atividades presenciais após quase 600 dias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de 596 dias de atividades remotas no STF, a Corte inicia, nesta quarta-feira, a reabertura do atendimento presencial ao público e a volta das sessões presenciais dos ministros.

A previsão é que a parte de atendimento — como protocolo administrativo e judicial — esteja normalizada e que haverá continuidade das medidas sanitárias — entre elas, a medição de temperatura, o uso de máscara e o distanciamento para entrada e permanência no tribunal.



Os critérios para o retorno às atividades presenciais foram determinados pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, em 26 de outubro. De acordo com Edmundo Veras, diretor-geral da Corte, a norma se baseou em estudos técnicos que vinham sendo realizados desde agosto e em experiências internacionais.

Por enquanto, o acesso ao local permanecerá restrito às pessoas que trabalham diretamente com as sessões e aos representantes das partes dos processos pautados. Atividades como visitas guiadas, acesso à biblioteca, ao museu e ao restaurante, por parte do público externo, ainda estão suspensas.