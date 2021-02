STF rejeita recurso da Lava-Jato e mantém acesso de Lula a mensagens

Em nova derrota para a Lava Jato, a maioria dos ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso da força-tarefa contra o acesso de Lula a mensagens entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores vazadas por hackers.

A decisão, por quatro votos a um, garante o acesso do ex-presidente Lula às mensagens apreendidas na Operação Spoofing.

Apenas o ministro Edson Fachin acolhia o pedido dos procuradores da Lava-Jato para que os diálogos não fossem entregues à defesa do petista até que o plenário do Supremo decidisse sobre a validade das mensagens como prova.

Os demais ministros — Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Nunes Marques — acompanharam o relator do caso, Ricardo Lewandowski, para quem o debate não dizia respeito à licitude do material, mas do direito de defesa do petista.