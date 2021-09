Startup de tecnologia quadruplica faturamento e mira abertura de capital

A HartB, startup de inteligência artificial e análise de dados, comemora os resultados do primeiro semestre e já mira a abertura de capital na Bolsa.

Com crescimento de 300% no faturamento no período de janeiro a junho de 2021 na comparação com todo o ano de 2020, a empresa acaba de ter parte da operação comprada por Luiz Roberto Prates, cofundador da Falconi Consultores de Resultados.

O executivo deverá ficar responsável pela estruturação do sistema de gestão para crescimento e sustentabilidade da HartB — cujo modelo de negócio consiste em transformar dados massivos em informações de valor para os clientes.

Por meio de seus produtos e serviços, as empresas podem extrair informações precisas de gigantescos volumes de dados, otimizando o processo de tomada de decisão e reduzindo custos.