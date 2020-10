Sindicato pressiona Itamaraty sobre festa com Bolsonaro e 250 convidados

Atualizado em 22 out 2020, 08h03 - Publicado em 22 out 2020, 07h10

Em ofício enviado ontem a Otávio Brandelli, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, o Sinditamaraty alertou o governo para o risco de contaminação do coronavírus no evento que será realizado nesta quinta no Itamaraty em comemoração ao Dia do Diplomata.

A festa presencial vai reunir nada menos que 250 convidados, entre os 30 formandos, os 150 homenageados com a medalha do Instituto Rio Branco (grande maioria de militares), além de autoridades, staff de apoio, cerimonial, imprensa, seguranças e por aí vai. Estava confirmada a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Na semana passada, o Radar já havia noticiado a preocupação dos diplomatas com esse rega-bofe. No ofício, o Sinditamary lembra o episódio ocorrido na posse de Luiz Fux no comando do STF. quando vários convidados que comparecem à cerimônia se testaram positivo para a Covid-19.

Os servidores, a partir dessa experiência, alertam às autoridades do ministério que, além da observação dos protocolos de segurança, criem uma lista com identificação de todos os presentes, registro de celular, e-mail, para posterior contato e acompanhamento do estado de saúde dos servidores em caso de suspeita confirmação do Coronavírus (COVID-19).