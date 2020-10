No Itamaraty, evento para 250 convidados assombra os diplomatas

Uma cerimônia no Itamaraty que contará com a presença de Jair Bolsonaro e de Ernesto Araújo promete ser mais um foco de aglomeração em Brasília, o que gera apreensão nos funcionários do Ministério das Relações Exteriores.

A solenidade comemorativa do “Dia do diplomata” será realizada no próximo dia 22 no Palácio da Esplanada dos Ministérios e deve contar com ao menos 250 participantes. Tudo presencial.

O evento vai reunir os últimos formandos do Instituto Rio Branco, que levarão, eles também, os seus convidados. Além disso, haverá a condecoração de agraciados com a ordem do Rio Branco — depois da qual haverá um almoço com a participação de autoridades.

Em tempo: a aglomeração na “casa do Barão” ocorre enquanto o Brasil (e o restante do mundo) ainda vive a pandemia, e eventos da cúpula do poder têm se mostrado disseminadores de coronavírus.