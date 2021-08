Sergio Moro reaparece no debate político com bandeira da Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um símbolo do debate político anticorrupção dos tempos da Lava-Jato, a prisão em segunda instância foi o tema escolhido por Sergio Moro para retomar o debate político com seus apoiadores nas redes.

Neste domingo, o ex-juiz da Lava-Jato lembrou em uma postagem que o Brasil é o único, entre 193 países integrantes da ONU, que não aplica o instituto da prisão após a segunda sentença judicial. “192 de 193 países da ONU têm prisão em primeira ou segunda instâncias. Só o Brasil que não”, postou Moro.

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o presidente que tumultua a agenda do país com ameaças de golpe militar e de não realização de eleições, Moro parece provocar o ex-chefe ao encerrar a publicação com um recado curto: “Causas que importam”.

Depois de Moro postar, o cacique do Podemos no Paraná, Alvaro Dias, replicou nas redes o mesmo conteúdo. Dias trabalha para que Moro dispute o Planalto pelo partido em 2022. Ele deve se lançar enquanto o ex-juiz não se decide.