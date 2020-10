Senador da cueca muda prazo de licença para filho assumir mandato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2020, 13h27 - Publicado em 20 out 2020, 13h26

O Radar havia informado mais cedo que o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) — flagrado na semana passada escondendo mais de 30 mil reais na cueca — tinha decidido seguir o conselho dos colegas e se licenciar do mandato por 90 dias.

Há poucos instantes, porém, o senador mudou de ideia quanto à extensão desta ausência. Em vez de 90, como havia sido informado à Secretaria-Geral da Mesa do Senado, ficará longe das atividades da Casa por 120 dias.

Com a ampliação do prazo, quem assume a vaga do ilustre senador é o seu suplente…no caso, o filho dele, Pedro Rodrigues. A decisão foi informada ao Supremo Tribunal Federal, que nesta quarta-feira julga o afastamento determinado pelo ministro Luís Roberto Barroso.

“A partir de hoje, portanto, o peticionário, espontaneamente, afasta-se do exercício das funções parlamentares pelo prazo irrevogável e irretratável de 121 (cento e vinte e um) dias, abrindo mão de receber seus vencimentos como Senador da República pelo referido período”, escreveram os advogados na petição encaminhada a Barroso.