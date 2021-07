Sem partido desde 2019, Bolsonaro diz ser cortejado por duas siglas

Sem partido desde 2019, quando saiu do PSL, Bolsonaro declarou nesta segunda ser cortejado por ao menos duas siglas.

Segundo ele, o PP de Ciro Nogueira, o PL de Valdemar Costa Neto e “mais alguns partidos menores” fizeram convites que ainda estão de pé.

“Eu sou uma pessoa que, indo pro partido, eu ajudo o partido. Pelo que tudo indica, a gente vai fazer uma grande bancada e todo partido quer uma grande bancada”, disse durante coletiva.

Bolsonaro, que tentará a reeleição em 2022, está em busca de um partido para lançá-lo na empreitada.

Com aliados desesperados diante da falta de organização do bolsonarismo para disputar vagas na Câmara, no Senado e nos Executivos e Legislativos estaduais, Bolsonaro tinha colocado março como prazo limite para sua nova filiação.

Além do PP e do PL, Bolsonaro também flertou com o PTB de Roberto Jefferson. Acabou quase fechando com o nanico Patriota, que transformou-se numa cilada política ao clã Bolsonaro, visto que Flávio se filiou, mas uma guerra interna impediu até agora a entrada do pai.