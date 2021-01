Sem Bolsonaro, Brasil é representado por Doria em Davos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo João Doria palestrou nesta terça no Fórum Mundial de Davos, que acontece virtualmente na edição deste ano.

Doria falou em inglês sobre a experiência de São Paulo no combate à Covid-19 e sobre o êxito da vacina do Butantan. Ele destacou o uso da tecnologia no enfrentamento da pandemia, incluindo o controle de mobilidade por celulares e sistemas digitais de controle da vacinação.

Jair Bolsonaro foi convidado por Davos, mas declinou e deixou o campo livre para Doria, o único governador do Brasil convidado para o evento.