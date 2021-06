São Paulo planeja Réveillon e Carnaval, mas sem previsão de edital

A São Paulo Turismo, empresa de promoção de eventos da cidade de São Paulo, já está planejando internamente a realização do Réveillon deste ano e a do Carnaval de 2022.

Os editais para a realização das datas, no entanto, ainda não foram lançados e, por enquanto, não há previsão de quando serão divulgados.

A SPTuris afirma que, geralmente, os preparativos começam no segundo semestre e que, neste ano, a confirmação vai depender de outros fatores, como a evolução do Plano SP, que regula o funcionamento de eventos e comércio durante a pandemia.

Devido à Covid-19, as celebrações do Réveillon de 2020 quanto as do Carnaval de 2021 não aconteceram.