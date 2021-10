Rodrigo Pacheco vai se filiar ao PSD de Kassab na próxima quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2021, 11h18 - Publicado em 20 out 2021, 11h16

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco bateu o martelo sobre sua saída do DEM. Ele vai se filiar ao PSD de Gilberto Kassab numa cerimônia marcada para a próxima quarta-feira. A informação já foi, inclusive, comunicada a ACM Neto, o chefe do partido.

No fim de setembro, o Radar mostrou que Pacheco já tem na cabeça o plano de campanha que levará aos brasileiros no próximo ano, quando se lançar candidato. Ele tem se aconselhado com nomes importantes da política e da economia, como Paulo Hartung e Armínio Fraga.