Quando Pacheco espera colocar a campanha presidencial na rua

“Mudança tranquila”. Se a candidatura presidencial de Rodrigo Pacheco vingar, esse será o grande lema do chefe do Senado para conquistar os brasileiros.

O senador mineiro proporá ao país um governo de pacificação e calmaria institucional, fora da polarização de bolsonaristas e petistas que tanto atormenta a nação.

Quem conversa com o chefe do Senado percebe que ele já tem até plano de governo desenhado na cabeça. Estabilidade política, diplomacia forte e atração de investimentos para gerar emprego e renda.

Paulo Hartung e Armínio Fraga são conselheiros de Pacheco nessa caminhada. Ele deve bater o martelo sobre a candidatura entre dezembro e janeiro — juntamente com Gilberto Kassab, do PSD –, no recesso do Legislativo.