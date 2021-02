Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O novo chefe do Legislativo, Rodrigo Pacheco, vai passar ao deputado Bilac Pinto o comando do diretório do DEM em Minas.

Agora no comando do Congresso, Pacheco não terá tempo para comandar a agenda legislativa nacional e ainda cuidar da sigla num estado do tamanho de Minas.