Reunião com Netanyahu e tour científico: a agenda brasileira em Israel

A delegação brasileira que vai a Israel para tratar do spray nasal que pode auxiliar no tratamento contra o coronavírus chega ao Oriente Médio no próximo domingo para uma turnê em instituições médicas e cientificas do país — cuja campanha de vacinação é uma das mais exitosas do mundo.

A comitiva de 10 pessoas liderada por Ernesto Araújo reúne representantes do ministério da Saúde e também do ministério de Ciência e Tecnologia, segundo o Radar apurou junto ao Itamaraty.

A visita tem como foco cooperação em medicamentos e, por isso, estão previstas reuniões em institutos de pesquisa em medicina, como o Hospital Universitário Hadassah e o Instituto Weizmann.

Os brasileiros também irão ao Centro Médico Tel Aviv Sourasky, conhecido como Ichilov, onde o spray está sendo desenvolvido.

Na segunda-feira, o chanceler se reúne com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, entusiasta e garoto-propaganda da vacina no país mediterrâneo. A embaixada do Brasil em Israel confirmou ao Radar que Ernesto Araújo será recebido no gabinete de Bibi.