STJ retira de pauta processo contra Wilson Lima por corrupção no AM

Diante do avanço das investigações contra corrupção no Amazonas — uma grande operação foi realizada nesta quarta –, o STJ, que iria julgar Wilson Lima por crimes de corrupção na pandemia, decidiu há pouco adiar a análise da denúncia contra o governador amazonense. Lima ganha tempo para se defender e seguirá no cargo. Não há nova data para o caso voltar a ser julgado.