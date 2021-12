Randolfe pede afastamento de secretário do MJ investigado pela PF

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) protocolou nesta quarta-feira um pedido de afastamento do Secretário Nacional de Justiça, Vicente Santini, por possível crime de embaraço à investigação sobre organizações criminosas no âmbito do inquérito das fake news.

A petição, dirigida ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou ainda que Santini seja incluído no rol de investigados do inquérito. De acordo com a manifestação de Randolfe, há conflito de interesses na atuação do ministro.

“Fomos surpreendidos, no dia de ontem, com a notícia de que o Sr. Secretário Nacional de Justiça estaria atuando para barrar a extradição do blogueiro bolsonarista e disseminador de fake news Allan dos Santos. Como pode ele pretender passar interesses privados (…) acima do notório interesse público de dar cumprimento à decisão judicial (…) que determinou a prisão preventiva e a sua consequente extradição dos Estados Unidos para o Brasil?”, diz trecho da petição.

Vicente Santini prestou depoimento à Polícia Federal no dia 19 de novembro e admitiu ter atuado para obter “informações gerais” do processo de extradição do blogueiro Allan dos Santos, alvo de mandado de prisão expedido pelo STF.

Questionado pela delegada Denisse Dias Ribeiro, o secretário, aliado de primeira hora da família Bolsonaro, disse primeiro não ter qualquer participação oficial nos processos de extradição no Ministério da Justiça. Mesmo sem ser de sua atribuição o tema, ele admitiu ter atuado para colher informações, ainda que não pudesse recebê-las de modo oficial.

“Diante da divulgação na mídia (da prisão de Allan dos Santos), o declarante entrou em contato com a então diretora Silvia para obter informações gerais sobre os pedidos de extradição ativa e passiva”, disse Santini.