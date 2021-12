Santini admite que atuou para obter dados da extradição de bolsonarista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Secretário Nacional de Justiça, José Vicente Santini prestou depoimento à Polícia Federal no dia 19 de novembro e admitiu ter atuado para obter “informações gerais” do processo de extradição do blogueiro Allan dos Santos, alvo de mandado de prisão expedido pelo STF.

Questionado pela delegada Denisse Dias Ribeiro, o secretário, aliado de primeira hora da família Bolsonaro, disse primeiro não ter qualquer participação oficial nos processos de extradição no Ministério da Justiça. Mesmo sem ser de sua atribuição o tema, ele admitiu ter atuado para colher informações, ainda que não pudesse recebê-las de modo oficial.

“Diante da divulgação na mídia (da prisão de Allan dos Santos), o declarante entrou em contado com o então diretora Silvia para obter informações gerais sobre os pedidos de extradição ativa e passiva”, disse Santini.

“QUE o declarante solicitou informações a PRISCILA sobre o cumprimento da decisão judicial referente ao processo de extradição de ALLAN DOS SANTOS, objetivando dar cumprimento a tal decisão; QUE porém, PRISCILA não possuía tais dados e se propôs a verificar as informações solicitadas; QUE tal reunião ocorreu no período da manhã”, segue Santini.