Quem terá prioridade no palanque de Bolsonaro na Paulista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro, como se sabe, vai para a Avenida Paulista no 7 de setembro determinado a fazer uma foto com seus seguidores.

No palanque, a disputa por espaço é “sangrenta”, como diz um ministro. Ciente de que não conseguirá colocar todos os apoiadores no carro de som, o presidente estabeleceu uma regra que revela o tom eleitoreiro de todo o barulho do feriado.

Apenas candidatos a algum cargo eletivo em 2022 — e que sejam próximos do presidente — poderão subir no carro de som de Bolsonaro na Paulista.

Um ministro resume o que deseja Bolsonaro no feriado: “Ninguém vai quebrar nada. O presidente só quer uma foto impactante, de multidão”